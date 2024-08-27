動團以劇諷喻改良式獵具會致死黑熊 林業署允改良

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）台灣動物共生聯盟質疑林業署20日獲報第7隻黑熊死亡，竟將喪事當喜事辦，今天在其大門前演出成熊腳掌仍會局部遭改良式獵具夾住而死行動劇，訴求禁用。林業署允諾嘗試改良。

國內保育類野生動物台灣黑熊及其他野生動物，以及犬貓等，持續傳出遭金屬製山豬吊夾住肢體而傷亡事件。林業署為了讓原民部落交出金屬製山豬吊，研發出尺寸較小的改良式獵具，免費提供交換使用。

然而20日又發生案例，引發訴求禁用山豬吊的動保團體今天到農業部林業及自然保育署大門前召開記者會抗議。由13個動保團體組成的台灣動物共生聯盟並演出行動劇，示範改良式獵具雖然口徑縮小，但依舊會讓小熊等腳掌較小動物肢體套住而死或斷肢重傷，成熊的腳掌也一樣會因局部遭夾住受困而亡或斷肢。他們並舉起其他野生動物山羌及貓狗等遭斷肢照片抗議。

台灣動物共生聯盟發言人潘翰疆指出，2019年迄今，已19隻黑熊受困於山豬吊，其中6隻死亡，20日林業署接獲通報台東縣卑南鄉原住民保留地有受困套索疑熱衰竭死亡案例，則是第20隻受害黑熊，也是死亡案例第7隻。

他並說，林業署卻宣稱是「友善黑熊的夥伴關係已更往台東南方推進，令人欣慰」，將喪事當喜事辦。他站在頭帶林業署署長林華慶面具的演出者旁問：「這算哪門子友善黑熊？」

聯盟另一名發言人Jerry質疑，林業署已發放超過5000多具改良式獵具，但是無差別的殘忍獵具仍全台蔓延，危害野生動物及貓犬，聯盟訴求林業署禁用山豬吊。

林業署科長邱國皓代表接下陳情書，他說：「這些聲音我們（林業署）收到了，還是會深自檢討，嘗試看看怎麼改良獵具的操作跟設計。」

台灣動物共生聯盟同時提出7大論點，駁斥林業署有關山豬吊議題的說法，包含第1點，連國家公園、公有地內都被置放山豬吊，已非林業署所稱為了防範野生動物損害農田作物而使用。第2點，「不鏽鋼」山豬吊向來不是林業署所稱原民傳統狩獵有使用此物的需求，是近10年才被引進無差別殘忍傷害動物的獵具，其存在反而會污名化原民及其傳統文化。

第3點，防治動物造成農損有電圍籬等工具可替代，並非林業署所說的山豬吊不可替代。第4點，林業署稱禁用會轉為地下化，與聯盟所悉實況不符，聯盟質疑通報黑熊受困就可領獎勵金，不能稱為友善，因為誰放的陷阱都沒追究，質疑會衍生致死再通報的疑慮。

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第5點，改良式獵具照樣會致傷或導致大小黑熊、山羌、貓狗等動物死亡，無法防止誤捕。第6點，林業署稱依據生物多樣性公約及世界保育潮流，應尊重並顧及在地部落與社區權益；聯盟則說潮流應是保護自然，而非依靠陷阱來維持在地部落、社區的權益。

第7點，林業署稱國際上均鼓勵使用改良式獵具來降低對動物的無謂傷害，沒有全面禁用金屬套索；聯盟則稱實則全球都有反陷阱行動，且長年致力推動陷阱移除計畫。（編輯：陳政偉）1130827