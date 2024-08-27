江蕙國慶晚會獻唱 國土署：務必擬定活動安維計畫
2024/8/27 22:27（8/28 12:22 更新）
（中央社記者陳俊華台北27日電）金曲歌后江蕙確定將在10月5日國慶晚會登上大巨蛋獻唱。內政部國土署今天說，呼籲北市府務必依日前監察院糾正意旨，先擬定活動安維計畫，並實際演練，才能在大巨蛋辦演場會。
日前台北市長蔣萬安力邀江蕙復出、到台北大巨蛋開唱，「我想也只有二姐江蕙，能夠匹配這樣歷史的時刻，會持續努力爭取二姐復出。」稍早傳出好消息，江蕙將於國慶晚會獻唱，讓粉絲欣喜若狂。
內政部國土管理署晚間透過新聞稿表示，台北大巨蛋原核准為體育館使用，如果要舉辦非體育賽事的活動安全，依照台北市大型群聚活動的管理要求，消防安全需經過第三方單位驗證通過。
國土署說，提醒台北市政府，在迎接即將舉辦的國慶晚會、甚至舉辦演唱會活動之前，務必依照監察院糾正意旨，先行擬定活動安全維護計畫，並實際演練，以確保活動安全。（編輯：蘇龍麒）1130827
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