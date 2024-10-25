豪雨特報縮小至7縣市 雙北基隆宜蘭仍注意雨勢

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）中央氣象署今天上午近10時發布最新豪雨特報，範圍從清晨的10縣市縮小為7縣市，雙北、基隆及宜蘭等仍應小心雨勢。

氣象署統計，颱風潭美外圍環流影響，基隆市、台北市、宜蘭縣已有超大豪雨，今天基隆北海岸、宜蘭縣地區及台北市山區、新北市山區仍有局部大雨或豪雨，花蓮、台東地區及屏東（恆春半島）、蘭嶼、綠島也有局部大雨發生的機率。

氣象署統計，從23日凌晨0時到今天上午10時，累積雨量最多的是台北市陽明山擎天崗1188.5毫米，其次是宜蘭南澳西帽山806毫米、基隆暖暖648.5毫米、新北汐止五指山559.5毫米。

氣象署說，白天北部降雨漸趨緩，東半部降雨要到晚上才較緩和。

氣象署提醒，連日降雨，山區應防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

氣象署持續發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，桃園至雲林沿海空曠地區、基隆北海岸、恆春半島及馬祖易有9至10級強陣風，澎湖有10至11級強陣風，金門、綠島、蘭嶼也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。（編輯：陳政偉）1131025