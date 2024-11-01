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開箱老照片》國光號正式上路

2024/11/1 07:00（11/1 08:20 更新）
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國光號67年11月1日正式行駛，來往台北高雄，10月30日在台北西站開始銷售預售票。 中央社記者馮國鏘攝　67年10月30日
國光號67年11月1日正式行駛，來往台北高雄，10月30日在台北西站開始銷售預售票。 中央社記者馮國鏘攝　67年10月30日
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（中央社網站）1978年（民國67年）11月1日：台灣省公路局台北至高雄直達車國光號，正式行駛，因行駛高速公路，全程僅需4小時30分，票價為新台幣330元。

民國67年台灣十大建設中山高速公路全線通車，公路局為因應高速公路營運業務需要，採購美國灰狗巴士，命名為「國光號」，當時整批從美國原裝進口「坐船」到台灣，每輛要價高達新台幣1400萬元。

車上不僅具備冷暖恆溫功能的空調系統，還有洗手間，是早年國道客運最高級、舒適的車種。

也因為其造價高，加上在客運界常帶頭「引領同伴」在國道上行駛，因而有「國道車王」、「巴士界的勞斯萊斯」美譽。

當年「國光號」的駕駛都是一時之選，必須是資深無肇事紀錄的優良司機，並搭配一位經過訓練的隨車服務員。

公路局採購的灰狗巴士前後共達490多輛，不過隨著車況老化加上價格昂貴耗油，民營化後國光公司為降低成本不再購買灰狗新車，陸續淘汰，105年全部退役。

想看更多國光號的照片，立即到中央社影像空間。1131101

國光客運灰狗巴士105年1月27日走入歷史，共服務37個年頭。 中央社記者吳翊寧攝　105年1月28日
國光客運灰狗巴士105年1月27日走入歷史，共服務37個年頭。 中央社記者吳翊寧攝　105年1月28日
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