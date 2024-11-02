開箱老照片》開放兩岸探親

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（中央社網站）1987年（民國76年）11月2日：中華民國紅十字總會開始受理民眾到中國大陸的探親登記手續。

由於民國38年頒布的戒嚴令，兩岸隔絕長達38年。76年7月15日宣布解嚴後，政府基於倫理親情的考慮，開放除了現役軍人及公職人員外，在中國大陸仍有三等親內血親、姻親或配偶的民眾赴中國大陸探親，每年以一次為限，每次停留不得超過3個月。

由於當時尚未成立兩岸民間交流專責機構，也為了降低政治色彩，政府委託中華民國紅十字會成立探親服務組，並在台北、高雄設立服務處代為收件，再轉交內政部警政署入出境管理局辦理。首日便有1,000多人完成手續。

民國80年5月，政府宣布廢止「動員戡亂時期臨時條款」，7月1日起，民眾赴中國大陸探親的事務，由入出境管理局直接受理。

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