開箱老照片》台北馬拉松重返市區

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（中央社網站）2001年（民國90年）11月4日：台北馬拉松重返台北市區舉行。

台北馬拉松簡稱「台北馬」，是台灣歷史最悠久的城市馬拉松，創辦於民國75年，由當時中華民國田徑協會理事長紀政發起，路線從介壽路（今凱達格蘭大道）出發，行經台北多條主要道路，首屆比賽共有2,000多人參加。

台北馬拉松舉辦4屆後，因台北捷運施工停辦，民國81年起移師國道舉行，成為後來的「台北國道馬拉松」。

民國90年，台北馬拉松重返市區舉辦，起點設於台北市市民廣場，路線分為42.195公里、22公里、11公里及3公里，吸引近5,000人參加。

民國113年，世界田徑總會（WA）將台北馬拉松升格為金標賽事，與新北的萬金石馬拉松並列台灣僅有的2場金標等級賽事。

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