議員批中國貨輪擱淺應變不足 航港局：積極應處

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（中央社記者高華謙、汪淑芬新北1日電）中國貨輪鈺洲啟航輪擱淺。國民黨新北議員白珮茹說，船隻放行離港就喪失動力，質疑航港局應變能力不足。航港回應，第一時間即成立應變小組積極應處，尊重議員指教。

載3座橋式起重機的中國籍貨輪鈺洲啟航輪29日上午7時57分駛離基隆港後，失去動力，船長於野柳海域棄船，船隻隨後擱淺於新北市萬里區野柳岬北側，由於颱風康芮造成風浪大，船上已有一部橋式起重機倒塌，外界也擔心貨輪是否會因重油洩漏，污染海洋。

白珮茹質疑，鈺洲啟航輪先前已撞倒基隆港橋式起重機，交通部航港局港口國檢查（PSC）各項安全檢查是否有善盡核實鈺號船舶狀況、設備缺失與船員能力，為何才放行離港沒多久就喪失動力求救，質疑航港局是否有掌握航船動態。

白珮茹表示，鈺洲啟航輪10月29日中午求救，直到30日中午調度拖船「浩克輪」從台中港出發，原預計午夜抵達野柳海域，又延至31日上午抵達基隆，而船隻早已擱淺，從求救到擱淺超過36小時，面臨颱風或是作戰，政府應變能力不足。

白珮茹說，鈺號貨船擱淺處附近有多個敏感區，包含核二廠出海口、野柳軟絲復育區、野柳龜吼漁港，今天上午現場仍下雨濃霧，影響後續抽油作業，憂心重現2016年「德翔台北」北海岸觸礁造成生態浩劫。

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航港局指出，「鈺洲啟航」通報漂流第一時間，航港局即依海難災害防救計畫成立應變小組，會同海委會海巡署、海保署及新北市政府等單位共同應處，於10月29日下午9時50分成功救援全船17名船員，並密集召開5次應變會議。

航港局表示，航港局長葉協隆於10月30日下午趕赴現場，督導現場污染防治工作，除再次確認船員離船前已關閉油櫃閥門、掌握殘油量及帶齊油櫃分佈圖外，同時已調度防污資材，先行於野柳、東澳漁港及核二廠等地佈署，降低污染對周邊環境影響，航港局也要求海事業者把握天氣好轉時間，立即進場抽油。（編輯：林恕暉）1131101