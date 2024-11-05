畫風擅長流線圓法繪製 原生藝術家謝秉均赴日參展

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（中央社記者林巧璉高雄5日電）高雄市特教藝術家作品再被國際看見。日本九州最負盛名的「飫肥DENKEN WEEK」藝文活動，將邀請畫風獨樹一格，擅長流線圓法繪製的高雄市原生藝術育成中心藝術家謝秉均參展，也是唯一受邀台灣原生藝術家。

高雄市教育局表示，「飫肥DENKEN WEEK」今年邁入第6年，是九州地區要藝文活動，謝秉均作品將在「飫肥DENKEN WEEK日本與台灣的原生藝術展」中展出，這也是謝秉均繼日本仙台國際藝術展獲邀後，再次受到國際展覽肯定。

高雄市原生藝術育成中心近來喜訊頻傳，繼今年9月6位藝術家在「日本仙台國際藝術展」獲獎與展出後，藝術家再次受到國際肯定。身障藝術家謝秉均，年初參加台南市美術館「藝術是自由的力量」展，是台日兩國原生藝術家互相交流，作品受到日方策展人日本－株式會社BLUE BUNNY COMPANY (JUMPING ART PROJECT)董事長高峰由美的賞識，因此邀請謝秉均至日本展出，成為此次「飫肥DENKEN WEEK」唯一參展的台灣原生藝術家。

身兼「飫肥DENKEN WEEK」策展人的董事長高峰表示，謝秉均每件作品均以流線圓法繪製，這樣畫風獨樹一格此前未見，他畫的坦克、機器人代表不可觸碰但絕對權力象徵，似乎給了他一種安全感，這樣心理意識地呈現讓他相當驚艷，因此特地邀請謝秉均攜9幅作品參展。

高雄市原生藝術育成中心於民國108年12月成立，依高雄市教育局108至111年身心障礙白皮書為依歸，以原生藝術教育人才培訓為基礎，藉由藝術創作讓身障藝術家找到其特殊價值與格局，融入家庭、社會，建構身障者藝術展演空間，落實文化平權。其中，推動者、老師葉世原默默在學校藝術教育中耕耘20年，經由高雄市立楠梓特殊學校校長黃國書推動，藝術育成中心的成立水到渠成。

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「原生藝術」也稱為非主流藝術，這些藝術家不受傳統美術教育影響，藝術家們無邊際及豐富的想像力來表達自己風格，杜布菲（Dubuffet）所指「原生藝術」當中可找到3種主要類型，包括精神病人的藝術表現、通靈者的繪畫、具有高度創性與邊緣傾向的民間自學者創作。謝秉均的畫執著自己畫風和圖畫內容，將原生藝術展現得淋漓盡致。

飫肥地區是宮崎縣最具份量古城遺址保存區域，素有「小京都」美名，「DENKEN」是指重要傳統建築群保存地區，「飫肥DENKEN WEEK」在日本宮崎縣日南市傳統建築舊「山本豬平家附屬花園」展出，極具歷史與文化意涵的一個藝術展覽，藉展覽將充滿歷史文化傳統建築與現代藝術融合，展期從11月23日至12月1日，每天展出時間上午9時至下午4時30分。（編輯：孫承武）1131105