大馬學者：台灣高教軟實力 成功教育外交典範

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃自強吉隆坡6日專電）馬來亞大學學者珊迪亞今天強調，台灣對大馬等東南亞國家學子有莫大吸引力，不僅證明台灣高等教育的軟實力，也是成功的教育外交典範，對東南亞學術與文化交流產生深遠影響。

馬來亞大學（University of Malaya）國際與戰略研究系講師珊迪亞（Sadia Rahman）投書太陽報（theSun）分享「台灣研究」觀點，她今天接受中央社訪問認為「台灣研究」能為理論與實務注入新研究能量。

珊迪亞表示，區域研究透過歷史、社會、政治與文化多面向角度，深入了解全球發展動態，有助制定與實施確實可行政策。因此，「台灣研究」在這個脈絡下應獲得顯著關注，不應視為是漢學研究的附屬，而是涵蓋人類學、歷史、殖民主義等多方面的獨立與跨學科研究領域。

她指出，包括馬來西亞在內的亞洲其它國家對「台灣研究」仍嫌不足，特別是沒有從「非傳統領域」（non-traditional aspects）等比較分析角度研究。

珊迪亞認為，時至今日，「台灣研究」應成為學術研究重點，深入探討台灣的社會發展與制度演變，諸如關注「認識台灣」、「台灣為什麼會在國際社會中扮演關鍵角色」，透過多元的跨學科面向彌補傳統概念框架的侷限與不足。

她說，台灣受到傳統地緣政治影響，區域動態中的戰略意義普遍受到討論，但非傳統治理方面獲得的成就容易被忽視，諸如民主與環境治理、打擊人口販運，抑或以高等教育作為台灣的軟實力，均提供豐富的學術研究養分。

珊迪亞表示，台灣環保政策凸顯政府與民間協力成果，也是公民參與和有效治理最佳示範，淨零排放的推動證明台灣在面對全球環境變遷挑戰中的領導地位，今後會持續在環境治理與永續發展領域扮演積極角色。

她指出，台灣透過新南向政策（NSP）與財團法人國際合作發展基金會（ICDF）在國際社會中創造出務實與永續發展模式，新南向政策建立對東協與亞洲其它國家的聯絡網，透過經濟、以人文為本與智慧科技把工業與城市生活融為一體。國際合作發展基金也展現台灣衛生、農業與醫療等領域的重要成果。

在高等教育軟實力運用方面，珊迪亞認為，大馬學生長期赴台深造的傳統，也是台灣成功的教育外交典範。

珊迪亞強調，「台灣研究」已在不同學科領域中成為重要研究課題，台灣強健的民主政治和台灣認同為研究「身分認同政治」提供肥沃土壤，應深入探討其中脈絡，強化台灣對全球扮演的角色。（編輯：唐佩君）1131106