鴻海攜海大和陽明海運簽MOU 推廣海洋環境教育

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）鴻海今天宣布，與國立台灣海洋大學、陽明海運文化基金會，簽署「海洋環境教育合作推廣」合作備忘錄（MOU），共同致力於海洋保育及環境教育推廣。

鴻海透過新聞稿指出，為了參與海洋永續，保護台灣的海洋資源，鴻海、海大、陽明基金會合作，共同舉辦與海洋相關的展示、教育、研究、收藏、推廣、觀光、休閒及創新活動，並以「生活、生產、生態」的理念，推動海洋文化的廣泛普及與應用。

鴻海集團環保長洪榮聰表示，鴻海近年積極投入生態保育，鴻海與海大的專案，經過一年半的努力，已成功建立魚礁、藻礁示範模組；今年年底也會將藻礁、魚礁放入濱海示範實驗場域，並預計於2025年爭取近海投入。

鴻海說明，從2023年起，鴻海陸續投入新台幣2300萬元，與海大推動「永續海洋-循環資源」專案，保育海洋生態，以確保生物多樣性並防止海洋環境劣化為推動目標。鴻海指出，從2023年開始，參與海洋環境教育活動人數已超過600人。

鴻海表示，不僅投入魚苗培育、放流，更利用廢棄建材回收，再製成魚礁、藻礁以復育海底生態，將陸上廢棄物轉化成有用的海洋資源，並透過多元的互動學習課程，讓鴻海員工及眷屬利用假日進行海洋教育親子活動。（編輯：林興盟）1131106