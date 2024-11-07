福建新對台措施招護理 醫事團體提保障留才建議

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（中央社記者曾以寧台北7日電）中國大陸福建省10月底公布新對台政策，包含漳州市5年內針對台灣護理人員每年提供240個職位。國內8大醫事團體指出，恐致護理人員出走問題擴大，盼健保點值獲保障助加薪留才。

對台政策中包含，入職的台灣護理人員可根據在台灣獲得學歷情況享受人民幣3000至4000元（下同，約新台幣1萬3500至1萬8000元）的入職獎補；可根據在台灣養老服務機構工作年限、技能等級享受每年1000至1萬元的在職獎補。不過有學者認為，中共對台軟硬兼施，不過措施內容對於台灣民眾難有吸引力。

台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、台灣醫學中心協會、中華民國區域醫院協會、台灣社區醫院協會、中華民國醫師公會全聯會、中華民國護理師護士公會全聯會今天共同發布聯合聲明指出，未來恐致護理人員出走問題繼續擴大。

聲明表示，自去年以來，醫界持續與政府及各黨團溝通，呼籲政府應帶頭增加健康投資，保障健保點值合理性，短期目標至少0.95元、長期目標至每點1元，低於目標則由政府公務預算補足，協助醫界解決醫療經費；並在此前提下，承諾優先為醫事人員加薪，以盡快解決護理人力短缺問題。

聲明表示，全國急、重、難、罕病之病患皆湧入台北區醫院，造成台北區健保點值被稀釋；此外還有醫療從業人員長期低薪出走、新藥延遲進入台灣市場、醫學生不願意選擇急重難科等問題。

聲明指出，醫療院所經營者有萬物齊漲龐大經營成本壓力，還要面對外界質疑錢進醫院口袋，未對醫護加薪質疑。但依據台灣私立醫療院所協會針對101家會員中抽樣22家醫院調查發現，在民國112年或113年，醫院會員至少有其中1年有調薪，抽樣22家醫院中更有17家連續2年調薪。

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此外，在113年的調薪比例分析中，有3家調薪超過10%、3家調薪7%到10%有3家、11家調薪在4%到6%，整體有8成優於公務人員調薪比例4%；在目前健保點值尚未被保障之情況下，許多醫院已經陸續拿出誠意，為醫護人員加薪，積極留才。

聲明呼籲，盼健保點值保障訴求能獲各界支持，讓更多醫療機構有財務韌性將資源用於協助醫護加薪，讓台灣醫護薪資水平較其他國家更具競爭力，避免人才流失，以提供民眾良好就醫環境。（編輯：李亨山）1131107