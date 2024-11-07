醫：中期肝癌達一定數值 建議比照晚期採免疫治療

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）國內約1/5肝癌患落在中期，台灣肝癌醫學會今天提出治療指引建議，當肝腫瘤總數與最大顆腫瘤公分數相加大於11時，應比照晚期直接採免疫治療，可望延長存活期。

肝癌蟬聯國內癌症死亡人數前2名已達40年之久，台灣肝癌醫學會理事長、台北榮民總醫院胃腸肝膽科主任黃怡翔今天與媒體餐敘，會中提出中期肝癌治療指引建議，因中期肝癌是屬於異值性相當高的族群，新指引有助提高治療效果。

肝癌治療方式包括血管化學栓塞治療、免疫療法、標靶治療等，黃怡翔說明，國內肝癌患者約5分之1落在「中期」，現行健保規定，須在1年內經過3次栓塞治療失敗且肝功能仍維持不錯，才可獲得健保給付免疫治療。

但每接受1次栓塞治療，肝功能就會下降15%至20%，黃怡翔直言，實際可達標使用的患者很少，可能須先自費使用，單免疫3週打1次、每次價格約9萬元，雙免疫則是4週打1次，首次35萬元，第2次以後每次12萬元，1年要價百萬跑不掉。

黃怡翔領導的研究團隊曾統整台北榮總長達10年的肝癌臨床資料，定義中期肝癌嚴重度，歸納出「7-11標準」治療策略，當病人腫瘤總數與最大顆肝腫瘤公分數相加大於11時，就不適合栓塞治療，直接採用免疫治療更可望延長存活期；例如病人有5顆腫瘤，最大1顆6公分，5加6即達到11。

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他解釋，數值大於11的中期肝癌患者，若採取栓塞治療，中位數存活期大約只有11.9個月，等於活不到1年，但現在晚期肝癌標準療法是免疫治療，透過自身免疫系統攻擊癌細胞，經過治療的存活期可望達到2年，換句話說，數值大於11的中期肝癌患者，單用栓塞治療的存活期恐低於晚期肝癌患者。

台灣肝癌醫學會持續推動治療標準化，黃怡翔強調，目前制定完成中期肝癌治療指引，建議病人最大顆肝腫瘤公分數與腫瘤總數相加大於11的中期肝癌患者，治療策略比照晚期肝癌，不用經過栓塞治療，直接使用免疫治療成效更佳，期望提高病患接受根除性治療的機會。（編輯：陳政偉）1131107