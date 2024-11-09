澎湖白沙沙蟹地景 成雙成對更吸睛

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（中央社澎湖縣9日電）澎湖203號縣道白沙鄉鎮海海堤矗立一隻藍色大公蟹，最近公所一旁再新添一隻母蟹，雙雙對對讓公蟹不再孤單，期讓海洋生態生生不息，更是觀光景點熱區。

澎湖縣白沙鄉公所推動「1村1特色」，轄區15個村里各依在地農漁特色，委由澎湖藝術家吳飛達製作地景藝術，包括鎮海村的沙蟹、後寮村的瓜果、赤崁的招潮蟹、鳥嶼的海鳥燕鷗等，讓遊客更能一目了然當地特色，也成為熱門拍照打卡景點。

位於203號縣道白沙鎮海段海堤上設置隻藍色遠海梭子蟹，公蟹外觀格外耀眼，吸引路過人車目光爭睹。由於一般沙蟹在潮間帶上大都成雙成對，公所8日再增設一隻綠色外殼母蟹，2隻蟹蟹鉗外張，雄糾糾氣勢豎在海堤上彷彿歡迎遊客到訪。

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白沙鄉公所表示，俗稱「沙蟹」的遠海梭子蟹，盛產在澎湖各潮間帶沙地，但由於環境改變與棲息地破壞，產量日愈減少，縣府已限制外殼小於9公分以下禁捕。

澎湖水產種苗繁殖場與農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心每年都會進行沙蟹苗放流，以增裕漁業資源，其中以馬公、白沙與湖西等3鄉市潮間帶海域較多，由於肉質甘甜Q彈，是老餐的最愛之一，目前進入盛產期，每公斤在新台幣700元上下。（編輯：孫承武）1131109