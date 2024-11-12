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永豐餘百年慶 信誼推創意玩紙遊戲邀親子同樂

2024/11/12 16:43
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（中央社記者許秩維台北12日電）信誼基金會今天表示，永豐餘將於11月20日起舉辦百年慶系列活動，信誼也推出紙的嘉年華，設計5項好玩的創意遊戲，邀請親子在生活中實踐永續教育。

信誼基金會今天發布新聞稿指出，近幾年永續教育主題廣受重視，但很多家長卻不知道如何在日常中和孩子一起實踐；適逢永豐餘百歲生日，紙業是永豐餘的核心事業，信誼特別以「紙」為媒材，設計5項好玩的創意遊戲邀親子同樂。

信誼基金會董事長張杏如表示，永豐餘和信誼基金會都是由大家長何壽川（永豐金控前董事長）的父親所創立，永豐餘始終是信誼最大的支柱，支持信誼陪伴父母好好育兒。

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為迎接百歲生日慶，永豐餘將於11月20日起一連7天，在台北101水舞廣場推出系列嘉年華會，信誼基金會也推出紙的嘉年華，結合科學和永續生活主題，為3至10歲家庭的親子，設計好玩、好看、又好學的玩紙創意遊戲。

信誼基金會提到，親子走進信誼親子遊戲區，可以跟著紙彈簧走樓梯、做出會跳舞的紙樹，或轉動紙箱積木來挑戰立體四子棋，也能動手做紙飛行器，還有特別設計的「減碳生活大富翁」，邀請全家一起挑戰，碳排量最低的贏家，還可免費獲得精美的國際繪本圖畫書。（編輯：李亨山）1131112

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