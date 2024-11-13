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新北耶誕城11/15舉行 天橋展現璀璨絢麗光廊

2024/11/13 18:19
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（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北歡樂耶誕城將於15日起舉行48天，觀旅局今天表示，將以魔幻華麗的裝置燈飾過耶誕，今年周邊天橋光廊及人行道，以繽紛的光環境設計，盼讓民眾沉浸在閃耀璀璨的幻境氛圍。

觀旅局表示，2024新北歡樂耶誕城以「魔幻之城」為主題，並以「變裝」為主軸；除8層樓高的電子螢幕城堡主秀外，今年特色為市民廣場周圍多組魔幻裝置藝術，天橋光廊及人行道也有不同特色與主題的燈飾藝術。

除市府大廳已經裝扮裝置藝術，主題耶誕樹近日陸續試燈，假日已吸引不少親子前往打卡、拍照。觀旅局說，耶誕樹今年化身為魔幻天使，可隨聲光變換顏色，呈現多樣化的變身秀。

民眾李小姐告訴中央社記者，她特地到板橋車站前廣場攝影，回味歷年來的不同記憶。車站地下通道連通市民廣場的廊道，透過燈飾妝點「星星圓舞曲」，充滿魔幻氛圍。

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觀旅局表示，眾多絢麗周邊裝置及燈飾，將於每天下午5時30分至晚間11時亮燈，包括板橋區新站路天橋的七彩螺旋霓虹燈；新府路天橋呈現蝴蝶翩翩起舞的森林幻境；縣民大道天橋以銀杏造型的暖黃燈飾，營造節慶氛圍。

另外，麗寶百貨廣場至公車站旁的天橋、百揚大樓天橋、板橋車站天橋、小遠百天橋，都有舞動亮麗的燈飾。鄰近的人行道則布置星芒、拱門、現代西方作為耶誕節裝飾物與象徵物的槲寄生花圈，讓情侶展現浪漫愛意。（編輯：林恕暉）1131113

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