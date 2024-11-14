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消基會抽驗12件芫荽 11件疑有「不得檢出」農藥

2024/11/14 13:33（11/14 14:11 更新）
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消基會14日發布隨機購買的12件芫荽檢驗農藥殘留結果，有11件疑有不得檢出農藥情況，但檢出可用於芫荽的農藥則都沒超標。（消基會提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年11月14日
消基會14日發布隨機購買的12件芫荽檢驗農藥殘留結果，有11件疑有不得檢出農藥情況，但檢出可用於芫荽的農藥則都沒超標。（消基會提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年11月14日
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（中央社記者楊淑閔台北14日電）消基會今天發布近期從6都隨機購買的12件芫荽檢驗農藥殘留，結果11件疑有不得檢出農藥情況，但檢出可用於芫荽的農藥殘留，則都沒有超標；檢驗結果將提供主管機關確認執法。

消費者文教基金會舉辦「2024芫荽農藥殘留調查測試」結果發布記者會。

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消基會指出，5月間在6都傳統市場隨機購買12件芫荽，依據衛福部公告的檢驗方法進行檢測。消基會告訴中央社記者，除了1件沒有檢出農藥，其他11件都有檢出農藥，共檢出28種農藥。

消基會並說，其中有11件有檢出農藥，針對政府有訂定殘留標準的農藥項目，都沒有超標；但也有檢出沒有訂定殘留標準的農藥，即為不得檢出，將把檢驗結果提供主管機關，經確認無虞時，呼籲依據「食品安全衛生管理法」開罰，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。（編輯：管中維）1131114

#消基會
#農藥
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