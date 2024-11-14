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台南野鳥檢出禽流感 防檢署籲養禽業者加強防疫

2024/11/14 19:02
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（中央社記者楊淑閔台北14日電）防檢署今天表示，接獲獸醫所通知，台南市南區雁鴨科野鳥排遺及安南區四草溼地黑面琵鷺確診H5N1亞型高病原性禽流感，台南市府已消毒環境並監測周邊禽場，呼籲養禽業者落實防疫。

入秋起是禽流感高峰期，農業部動植物防疫檢疫署今天邀集台北市野鳥協會、東海大學、獸醫研究所及農業部生物多樣性研究所等，召開113年第7次候鳥遷徙南遷預警會議，並發布以上資訊。

另外，專家也研判，目前抵台高風險鳥種，包含雁鴨科及黑面琵鷺，其分布範圍明顯增加，並在台南七股有大量聚集情形；其他類群的冬候鳥則持續分布在西南沿海、關渡、蘭陽平原、桃園沿海，並以雲嘉南沿海、蘭陽平原出現較大的群聚。

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還有高風險鳥種的白額雁，也在台南七股出沒，以及鷗科及鷸科野鳥在嘉南地區數量有增加。

位在候鳥遷徙路徑上游方面，防檢署說，疫情持續升溫，包含日本自9月以來，已檢出37件高病原性禽流感案例，分別為以黃嘴天鵝、遊隼、赤頸鴨、小水鴨及丹頂鶴為主的27件野鳥，以及10件家禽場；韓國也檢出6件包含捕獲野鳥、排遺和屍體的野鳥案例，以及2件家禽場案例。（編輯：陳政偉）1131114

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