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進口薑黃粉有蘇丹紅 高市府令貿易公司下架回收

2024/11/17 16:28
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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）台北市、桃園市接連檢出薑黃粉有蘇丹色素，原料來自高雄市1間貿易公司。高雄市衛生局今天表示，目前共售出5714公斤、庫存4225公斤、損耗61公斤，已令業者立即下架回收。

桃園市抽驗全聯福利中心販售的健康樂活生醫公司的生機薑黃粉（有效日期：2026/06/18）檢出蘇丹色素1號，及台北市抽驗富山食品行販售的「純印度薑黃粉」（有效日期：2026/06/07）、「嚴選印度薑黃粉」（有效日期：2026/7/10）檢出蘇丹色素1號和4號。

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高雄市衛生局今天發布訊息表示，接獲通知後即啟動調查，經查，這批產品是由高雄市德和貿易公司於今年7月16日自印度進口1萬公斤薑黃粉，截至目前共售出5714公斤、庫存4225公斤、損耗61公斤，已命業者立即下架回收。

衛生局也呼籲食品業者若購買這批產品，應主動停用通報。衛生局表示，依食品安全衛生管理法規定，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關；若未依規定通報，將依法裁罰新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。（編輯：李淑華）1131117

#台北市
#桃園市
#高雄市衛生局
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