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東北季風及颱風萬宜影響 北台灣濕涼、低溫18度

2024/11/19 07:53（11/19 08:06 更新）
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圖為台北市信義區民眾撐傘過馬路。（中央社檔案照片）
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（中央社台北19日電）中央氣象署指出，今天持續受東北季風影響，迎風面北部、東半部地區為陰短暫雨的天氣，降雨機率高，尤其基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨較持續且明顯，有局部大雨發生的機率。

氣象署表示，至於中南部地區及澎、金、馬受到第24號颱風萬宜外圍雲系北移的影響，雲量偏多，也有局部短暫雨的機率。

氣溫方面，北台灣整日濕涼，溫度約攝氏18到22度，而其他地區早晚亦涼，低溫約20至21度，白天高溫東部約24度，中南部及東南部仍可達26至27度，體感舒適溫暖。

氣象署觀測，東北風明顯偏強，彰化、雲林沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島易有10至11級強陣風，桃園至台中沿海空曠地區及金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、新北、嘉義、台南、東半部沿海空曠地區及新竹至雲林亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象署說，基隆北海岸、東半部、西南部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，近海浪高可以來到3至5米，海邊作業及活動請注意安全。

第24號輕度颱風萬宜，今凌晨2時中心位於鵝鑾鼻西南西方680公里之海面上，向西轉西南西移動，不會直接侵襲台灣，不過其外圍中層雲系向北傳送影響，使台灣附近水氣偏多。（編輯：方沛清）1131119

颱風萬宜路徑潛勢預報。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
颱風萬宜路徑潛勢預報。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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東北季風影響19日北部防大雨 平地低溫18度
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