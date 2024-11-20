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兩岸電子書創作賽 世新圖傳系奪5獎項

2024/11/20 11:13
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（中央社記者許秩維台北20日電）世新大學圖文傳播系團隊參加兩岸電子書創作比賽，作品分別呈現台灣三大文創園區的歷史、不同時代妝容變革等豐富的視覺內容，從競賽中脫穎而出，囊括5個獎項。

世新大學今天發布新聞稿指出，第4屆兩岸電子書創作比賽以「以中華傳統文化元素為基礎的電子書」為主題，由世新大學、國立台北大學、北京印刷學院共同主辦，世新大學圖文傳播系師生團隊由教授郝宗瑜、助理教授曾絲宜帶領參賽。

世新大學圖傳系團隊以「全媒體出版科技」等課程所學，藉由豐富的視覺內容、攝影作品的情感力量、深入的文章敘述等創作脈絡，從兩岸大專院校中脫穎而出，在兩岸電子書創作比賽獲得1等獎、2等獎2件、3等獎、優選等5個獎項。

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世新圖傳系學生溫梓鑫、賴芊芝，藉由俏皮的互動設計、影片錄製與主角設定，以「城市微光」作品呈現出台北市的松菸、華山、四四南村等三大文創園區的建築與歷史，獲得2等獎肯定。

另外，世新圖傳系學生許芷瑄、陳沛蓉的作品「妝容的變革」同樣獲得2等獎肯定，兩人以各個時代流行的花樣、風格和審美著手去設計章名，並推薦讀者找找看裡頭的圖案是對照哪些內文，帶領讀者更了解歐洲不同時代所流行的妝容及化妝手法。（編輯：李亨山）1131120

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