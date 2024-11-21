台南8旬翁心律不整怕開刀 新式脈衝場消融術建功

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南80歲男子因多年來反覆發生心律不整出入急診多次，醫師診斷為心房顫動併心臟衰竭，建議手術治療，但病患擔心手術風險，評估後採用新式脈衝場消融手術，術後穩定復原。

奇美醫院心臟血管內科主治醫師李威杰今天在院內衛教宣導會表示，病患6年前開始反覆發生心律不整，並伴隨胸悶及呼吸喘，經藥物治療但成效不佳，反覆出入急診多次，今年病情加劇，檢查後發現心臟輸出功率正常，但左右心房略為擴大，連續性心電圖呈現心房顫動合併心房撲動。

李威杰表示，病患因自覺年齡偏高，仍想以藥物控制為優先，評估後建議手術時間較短，術後併發症風險也較小的「脈衝場消融術肺靜脈隔離電燒手術」，病患接受建議，術後恢復良好，心律穩定，達到良好改善。

他說，傳統心房顫動電燒手術中的射頻燒灼術，因高溫可能會影響肺靜脈周圍的正常組織（特別是食道）及引發局部血栓，且手術時間較長，增加併發症發生機會；另一種冷凍球囊消融術手術時間約90分鐘，還是可能對心臟周邊組織（如橫膈神經或食道）帶來損傷風險，且冷凍氣球的接觸面積有限。

李威杰指出，新式脈衝場消融術利用電場直接作用於心房肌組織，對周圍非心臟組織影響較小，降低併發症風險，實際手術時間只要30分鐘左右，不會產生高溫，減少熱損傷及血栓的風險，成功率更高，尤其在長期維持肺靜脈隔離及竇性心律方面具有治療潛力。

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他說，過去醫師顧慮病人年齡高和身體狀況較不佳時，傾向以藥物治療，但許多病人仍無法忍受藥物副作用，導致無法治癒、控制，或降低心房顫動發作頻率，而心房顫動會增加心衰竭與中風機率。

李威杰表示，傳統消融技術仍是目前常見治療方式，脈衝場消融技術在心房顫動治療上帶來不少潛在未來優勢，如降低併發症風險、縮短操作時間、減少熱損傷等，但費用仍較高，且需更多臨床數據來確認長期效果。（編輯：謝雅竹）1131121