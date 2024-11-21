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竹市孩童疑遭補習班同學霸凌 教育處介入調查

2024/11/21 21:47（11/21 22:19 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）民眾黨新竹市議員宋品瑩表示，有竹市某補習班學生疑遭同學霸凌，但老師未及時處理，要求市府相關單位介入處理。市府教育處表示，已介入調查要求該補習班3日內說明改善事項。

宋品瑩今天在臉書（Facebook）發文指出，有網友透過訊息轉知，竹市有補習班學生之間疑似發生霸凌事件，有孩子疑遭其他同學出手毆打、甚至用口紅膠塗滿生殖器等，但老師卻未及時處理。

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宋品瑩說，今天已通報竹市府教育處協助調查，要求掌握後續輔導情形，並調查該補習班的人員配置、監視設備等是否符合法規。

對此，新竹市政府教育處透過文字向中央社記者表示，此案經學校校安通報後，市府介入處理，除協助家長解決退費問題，也請補習班3日內提供事件大事記、處理方式、後續管理改善等事項，另請學生所屬學校提供學生所需輔導。（編輯：張銘坤）1131121

#竹市府教育處
#新竹市
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#新竹市政府教育處
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