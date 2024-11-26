環境部預告列管環丁烴 多用於殺蟲劑、防污塗料

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（中央社記者張雄風台北26日電）化學物質環丁烴可用於殺蟲劑、防污塗料等，但由於可存於水中達10年，且具生物濃縮性，環境部今天預告列管，未來禁止於網購平台交易，違反規定依法最高可處新台幣30萬元罰鍰。

環境部今天發布新聞稿表示，預告列管「N'-第三丁基-N-環丙基-6-（甲基硫基）-1,3,5-三氮𠯤-2,4-二胺（簡稱環丁烴）」為關注化學物質，並訂定其管制濃度及運作方法，接軌國際管理趨勢。

環境部說明，環丁烴不易水解、不易自土壤表面揮發，可存留水中達10年，且具有生物濃縮性。環丁烴可用作殺蟲劑、防污油漆的除藻劑，且常作為有機錫類化合物替代品，使用於防污系統及相關漆塗料產品。

環境部指出，歐盟及美國已禁止環丁烴作為殺生物劑或防污產品等用途，參據國際禁用規範，因此公告環丁烴為關注化學物質，且明定不得將其用於製造防污漆、防污系統及殺生物劑。

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環境部表示，為加強管理避免環境污染，故管制製造、輸入、販賣、使用、貯存等行為，將管制濃度訂為全濃度，運作紀錄訂為逐筆記錄並每月申報，因應國內業者運作狀況，給予1年至1年半施行緩衝期；試驗、研究、教育及檢測等目的用途則不受管制。

環境部強調，此次列管環丁烴為關注化學物質，除核可文件申請、標示及申報運作紀錄等規定外，同時禁止於網購平台交易，違反規定依法最高可處30萬元罰鍰，若致人於死或危害人體健康，最高可處無期徒刑或7年以上有期徒刑。（編輯：張雅淨）1131126