高醫大、彰基開發AI模型 預測肺阻塞降低死亡率

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（中央社記者林巧璉高雄27日電）肺阻塞位居全球10大死因第3名，高雄醫學大學與彰化基督教醫院攜手研究大數據，開發出可預測肺阻塞病人急性惡化的AI模型，對預防急性惡化及降低死亡率有重大意義。

高醫大與彰基合作昨天舉辦合作成果研討會，發表雙方在醫療人工智慧（AI）、機器學習和臨床數據應用領域的最新研究進展。研討會中不少參與者熱烈發問，會中聚焦雙方在慢性疾病、心血管疾病及急性病預後管理中的合作成果。

高醫大透過新聞稿表示，肺阻塞（Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD）位居全球10大死因第3名，每年死亡人數近300萬人，目前台灣肺阻塞病人面臨著高死亡率、高住院率、高惡化率及高共病率的「4高問題」。

高醫大指出，高醫胸腔內科教授許超群團隊與彰基副院長林慶雄團隊共同開發能預測肺阻塞病人急性惡化的AI模型，為醫療研究和臨床應用帶來突破及契機。

醫療團隊能夠透過此類AI預測模型，更精確地預測肺阻塞疾病進展及預後情況，幫助醫師為患者提供個人化的治療方案，並在病情惡化前提前介入。

高醫家醫科主任李純瑩與彰基家醫科主任劉晏孜等團隊，也合作研究老年心血管疾病患者的用藥風險，藉由大數據分析揭示了潛在的不適當用藥風險，並提出用藥監控與調整建議，將有助於減少藥物不良反應發生，提升病患用藥安全。

高醫胸腔外科醫師張博智與彰基胸腔外科主任黃章倫團隊研究發現，臨床上胸部鈍傷後的康復過程較為複雜，且面臨較高的併發症風險，如呼吸衰竭等，藉由到院時所量測的生命徵象和患者的年紀、與相關共病等大數據可預測病患的預後，藉以減少併發症及提升生活品質。

另外，高醫副院長林宗憲與彰基大數據中心組長許秋婷團隊合作，運用AI技術建構住院患者心臟驟停的早期預測模型，能即時辨識高危險群患者。此系統將顯著提升醫護人員的應對效率，為病患爭取更多寶貴的搶救時間。

高醫大和彰基團隊在會中表示，未來將繼續攜手，深耕醫療數據研究，推動醫療精準化及個人化發展，為台灣醫療帶來更多創新突破。（編輯：郭諭儒）1131127