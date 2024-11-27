首爾降大雪 部分桃園機場往返航班取消或延後

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）韓國首都首爾今天降雪，創下117年氣象觀測史上11月最高紀錄。據桃園國際機場航班表，部分仁川機場往返桃園國際機場的航班取消或延後。

國籍航空今天從桃園機場往返仁川機場的航班中，台灣虎航不受影響，華航及長榮航空部分有延誤。

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根據桃園國際機場航班表，韓亞航空及大韓航空各取消一班往返仁川與桃園機場航班，濟州航空原訂中午12時35分到桃園機場的航班延後號晚間9時25分；長榮航空原訂下午1時30分回桃園機場的航班，目前還未確定抵達時間；華航原訂下午2時15分到桃園機場的班機，延後到晚間7時48分。

另外，今天從桃園機場出發到仁川機場的航班中，易斯達航空從上午10時45分延後到中午12時25分；真航空從中午12時40分延後到下午5時34分；大韓航空從中午12時25分延後下午1時32分；濟州航空從下午1時35分延後到晚上10時30分；韓亞航空從下午1時40分延後到傍6時44分。（編輯：陳政偉）1131127