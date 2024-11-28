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內政部推行動自然人憑證 12/2起全台戶所皆可辦

2024/11/28 18:01
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（中央社記者郭建伸台北28日電）為簡化行動自然人憑證註冊限制，內政部今天表示，自12月2日起，民眾只要攜帶手機等行動裝置到全國任一戶政事務所，就可臨櫃申辦行動自然人憑證，申辦費新台幣30元，且活動期間登錄滿5次即可抽獎。

現行註冊行動自然人憑證前，須先申請晶片卡的自然人憑證。不過為貼近民眾需求，內政部今天部務會報通過資訊服務司報告的「行動自然人憑證臨櫃申辦服務全國同步擴大推行」方案，並透過新聞稿轉述內政部長劉世芳談話。

劉世芳表示，自12月2日起，民眾只要攜帶手機等行動裝置到全國任一戶政事務所，就可臨櫃申辦行動自然人憑證，申辦費30元，之後免隨身攜卡，可直接享有隨時隨地e指搞定網路真實身分識別、數位簽章及加解密等數位新生活服務。

劉世芳說明，「行動自然人憑證APP」符合國際FIDO 2.0標準，無需攜帶晶片卡或讀卡機，直接運用行動裝置的生物辨識就可使用，已廣泛應用在報稅、台灣電力、台灣自來水、全民健康保險等超過238個民生系統介接登錄服務。

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劉世芳指出，今年6月24日起，內政部先挑選24個戶政事務所進行行動自然人憑證單獨申辦服務，期間獲得廣泛好評，為讓更多民眾享受手機即憑證的便利，自12月2日起同步推行至全國各戶政事務所，未來也將持續與民間機關合作，提供更多與民眾日常生活相關的服務。

劉世芳指出，為鼓勵民眾申辦及使用行動自然人憑證，同步於今年12月2日至31日舉辦抽獎活動，活動期間使用行動自然人憑證完成登入超過5次以上，即可獲得抽獎資格。（編輯：林克倫）1131128

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