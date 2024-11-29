立院三讀 購買復康巴士免貨物稅延長5年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北29日電）立法院會今天三讀通過修正貨物稅條例第12條條文，延長購買身心障礙者復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅期間5年，自2025年1月1日至2029年12月31日為止。

現行復康巴士及載運輪椅使用者車輛等免徵貨物稅，但優惠期限年底截止，加以台灣將邁向超高齡社會，為照顧身心障礙者及行動不便者的需求，建構無障礙友善乘車環境，行政院會今年10月24日通過財政部擬具的「貨物稅條例」第12條修正草案，延長購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅措施5年至2029年12月31日止，函請立法院審議。

包括民眾黨團，國民黨立委張智倫、賴士葆、陳菁徽、顏寬恒，以及民進黨立委蔡其昌、伍麗華、陳冠廷、賴惠員、郭國文等人，也有分別提案提出相關修法版本，支持延長購買身心障礙者復康巴士，以及符合載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅的實施期限，建構無障礙友善舒適環境，協助提升身心障礙者交通運具。

立法院財政委員會於11月13日初審完成貨物稅條例部分條文修正草案；立法院會今天完成三讀程序，均照行政院提案通過。

立法院會今天三讀通過的條文規範，續延長購買復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅實施期間5年，至2029年12月31日。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為配合「台灣2050淨零排放路徑及策略」，推動2030年客運車輛全面電動化的政策，非電動公共汽車的免徵貨物稅措施已達階段性目標，這次修法也刪除此條例第12條公共汽車免徵貨物稅相關規定，規範購買非電動公共汽車免徵貨物稅的實施期間不再延長，將在年底退場。電動公共汽車可另適用現行貨物稅條例第12條之3規定免徵貨物稅。

根據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比率達到7%時稱為「高齡化社會」，達到14%是「高齡社會」，若達20%則稱為「超高齡社會」。（編輯：蘇龍麒）1131129