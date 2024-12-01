13縣市推金融教育扎根校園 結合桌遊、市集

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（中央社記者許秩維台北1日電）教育部和金管會合作推動金融基礎教育於校園扎根，112學年度有13個縣市參與，辦理368場研習和多元活動，例如結合桌遊、主題書展、假日市集等，助學生建立正確價值觀。

教育部今天發布新聞稿指出，教育部國民及學前教育署與金融監督管理委員會自民國98年起推動「金融基礎教育推廣合作計畫」，為促進金融基礎教育於校園扎根，持續辦理「高級中等以下學校金融基礎教育融入教學精進推廣計畫」，支持地方政府運用國教地方輔導團及推廣學校相關資源整體，並辦理社群及教師增能研習。

112學年度有13個縣市參與，共辦理368場金融教育教師研習及多元學習活動，例如彰化縣將金融教育課程融入美感、多元文化和桌遊等元素，透過鑑賞各國紙幣的藝術設計、用理財型桌遊進行情境任務挑戰及積木城堡遊戲，運用不同消費情境，幫助學生建立正確價值觀。

宜蘭縣則聯合7所國中小及國教地方輔導團教師，辦理主題書展，展示多元的金融教育書籍，提供學生探索並激發學習興趣，並於教學實施成果徵選及教師研習，分享理財投資、求職及消費詐騙等優良教學示例，提供教師課程教學時參考。

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台東縣以部落產業經濟文化為核心，設計實地踏查課程，讓學生體驗鳳梨種植、採收過程，另外也邀請家長分享作物推廣經驗，共同參與假日市集活動，認識真實生活中潛藏風險與資源管理的重要性，共同實踐金融教育的重要內涵。

國教署表示，113學年度將持續與金管會及金融基礎教育推廣工作組合作，支持地方政府將金融教育深耕於校園，期待學生學習建立正確理財知能，並善用金融知識維護自身權益。（編輯：張雅淨）1131201