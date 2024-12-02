前3季旅館業均價略降 強震後花東住房率逐步回溫

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）觀光署今天公布今年前3季（1至9月）旅館業平均房價為新台幣2943元，較去年同期略降；另外，0403花蓮強震後，花東住房率已逐步回溫。

交通部觀光署發布新聞稿，國內旅館業分為觀光旅館、旅館2大類型，依台灣旅宿網統計，今年1至9月旅館業平均房價為2943元，較去年同期2973元，減少30元（下降1.01%）），顯示旅宿業平均房價漲幅趨勢略為趨緩。

觀光署分析今年1至9月客房住用率，旅館業為48.33%，較去年同期49.84%，減少1.51個百分點（下降3.03%），整體客房住用率較去年同期小幅下降，推測主要受國境開放、匯差等因素影響民眾旅遊目的地選擇。

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觀光署觀察，花東地區旅館業客房住用率受0403地震、颱風、旅客信心不足影響，花蓮縣第2季客房住用率僅1成左右，之後逐步恢復為2至3成，台東縣4至9月客房住用率為2成3至3成6，花東地區住客人次持續回流中。

各縣市旅館業表現，觀光署指出，新竹縣、台南市、新北市、高雄市、澎湖縣及雲林縣旅館業第3季客房住用率，分別為58.68%、51.5%、50.35%、49.3%、37.58%及28.49%，均較去年同期成長，顯示藉由在地文化及美食、藝術音樂、演場會、運動賽事、花火節等活動辦理，促進旅客留宿，進而提升地方食、宿、遊、購、行的共榮發展。（編輯：張雅淨）1131202