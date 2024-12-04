本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國總統尹錫悅緊急戒嚴令遭推翻 157分鐘轉折時間軸一圖看
首頁 / 生活

海外台校代表齊聚吉隆坡 邀專家分享大專AI聯盟

2024/12/4 12:09（12/4 13:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
海外台灣學校代表4日齊聚馬來西亞吉隆坡，透過三長會議，促進校際交流。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年12月4日
海外台灣學校代表4日齊聚馬來西亞吉隆坡，透過三長會議，促進校際交流。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年12月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北4日電）海外台灣學校代表今天齊聚馬來西亞吉隆坡，透過三長會議交流經驗，並邀專家分享「台灣大專院校人工智慧學程聯盟（TAICA）」的推動情形，增強與國內大專的連結。

教育部今天發布新聞稿，印尼雅加達、印尼泗水、越南胡志明市的海外台校代表，今天齊聚在馬來西亞吉隆坡台校舉辦的「第23屆海外台灣學校董事長、校長及家長會長聯席會議（三長會議）」，促進校際交流。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

因應生成式AI快速發展，教育部於今年9月成立「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」，113學年第1學期共有台大等25校加入。今天的三長會議中，也邀請台灣科技大學資訊工程系教授鮑興國介紹AI聯盟的推動情形，以及高教產官學合作的現狀，期待有助於海外台校與國內各大專校院連結。

教育部國際及兩岸教育司長李毓娟致詞提到，海外台校是政府推動「新南向政策」的重要基地，也是台灣教育在海外的延伸。期許海外台校透過108課綱，翻轉學生學習及思維模式，朝向精緻化、卓越化教育目標努力。（編輯：張雅淨）1131204

#台灣
#李毓娟
#教育部
#教育部國際及兩岸教育司長
#台大
#台校
李毓娟
教育部與美國羅德島州簽備忘錄 促中小學教育交流教部攜多倫多大學合作 每年供5台生博士獎學金
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：