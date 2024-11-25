教育部與美國羅德島州簽備忘錄 促中小學教育交流

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（中央社記者許秩維台北25日電）為持續落實推動「台美教育倡議」，教育部與美國羅德島州中小學教育廳今天簽署合作備忘錄，未來將促進雙邊人員互訪、增進就學機會等交流，以深化合作效益。

教育部今天發布新聞稿指出，經教育部駐波士頓辦事處教育組與美國羅德島州中小學教育廳洽談，在教育部政務次長葉丙成見證下，由教育部邀請來台參訪的羅德島州中小學教育廳廳長和教育部國際及兩岸教育司司長李毓娟共同簽署教育合作備忘錄。

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合作備忘錄的項目包含促進雙邊教育機構與人員間實體互訪與數位學習等教育交流、增進就學機會、鼓勵語言教學合作及拓展教師職前與在職專業發展機會、提供實體與網路教學技術協助，以及推進雙邊教育人員其他合作計畫等。

教育部表示，雙方簽署合作備忘錄後，羅德島州成為繼南卡羅萊納州及肯塔基州後，美國第3個在中小學及高教階段均與教育部簽署官方合作備忘錄的州政府，具指標性意義，更有利於持續推行「台美教育倡議」及其3年策略規劃，以深化合作與交流效益，體現台美推動教育合作的決心。（編輯：管中維）1131125