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數位轉型論壇談AI時代教育思維 培養學生自主學習

2024/11/25 12:05（11/25 12:26 更新）
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教育部日前舉辦2024高中優質化前導學校數位轉型國際論壇，邀請國內外專家分享AI如何改變教育模式以及如何用數位工具提升教學效率。左7為教育部政務次長葉丙成。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 113年11月25日
教育部日前舉辦2024高中優質化前導學校數位轉型國際論壇，邀請國內外專家分享AI如何改變教育模式以及如何用數位工具提升教學效率。左7為教育部政務次長葉丙成。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 113年11月25日
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（中央社記者許秩維台北25日電）教育部舉辦數位轉型論壇，邀請國內外專家分享AI如何改變教育模式、如何用數位工具提升教學效率，期許高中教師運用科技提升學習的有效性與公平性，增進學生自主學習能力。

教育部今天發布新聞稿指出，為持續協助學校數位轉型，教育部國民及學前教育署持續推動「十二年國民基本教育課程綱要數位前導學校計畫」，並自112學年度起，計畫也將「數位學習」融入校務行政、教師教學以及教師社群。

今年則辦理「2024高中優質化前導學校數位轉型國際論壇」，以「前瞻教育 數位同行」為主題，由教育部政務次長葉丙成及馬來西亞專家專題演講，期許數位前導學校成為區域學校的課程領導者，帶動區域學校數位教學品質的提升。

葉丙成主講「AI時代下的教育新思維」，探討AI技術如何影響改變教育模式，並強調AI時代不只是學習AI技術，更重要的是培養學生自主學習能力和好奇心等軟實力，學校和老師應引導學生善用開放式課程資源進行自主學習；教育部已推動AI大學聯盟、高中AI線上課程及開放式課程等計畫，希望減少城鄉教育資源差距，讓學生能因應未來挑戰。

馬來西亞教育專家則探討數位科技在教育應用的演講，闡述AI與工業4.0對教育的衝擊，並以泰國、日本、馬來西亞的成功案例，佐證數位轉型的成效，強調教師培訓的重要性，並提出利用數位工具提升教學效率、減少教師倦怠的策略，最終目標為培養學生解決問題和終身學習能力。

國教署表示，數位轉型不僅只是將課程搬到線上，更是運用科技來提升學習的有效性與公平性，透過此次論壇，期望台灣的教師能以創新科技為基礎，在教學中靈活運用數位工具，增進學生自主學習能力，並培養跨領域的解決問題能力和全球視野。（編輯：管中維）1131125

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