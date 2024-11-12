教部攜多倫多大學合作 每年供5台生博士獎學金

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（中央社記者許秩維台北12日電）為鼓勵台灣學生赴世界百大攻讀博士學位，教育部今天與加拿大多倫多大學簽署「台灣-多倫多大學獎學金」合作協議書，自115年起將每年提供5名博士生獎學金。

教育部今天發布新聞稿指出，加拿大的多倫多大學為世界頂尖大學之一，學術聲望備受國際肯定，是加拿大排名最前的大學，也是教育部百大獎學金合作的首間加拿大大學；該校長期以來與台灣學研機構密切合作，並自100年起與教育部合作設置「台灣研究講座」。

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簽約儀式由多倫多大學國際副校長黃一莊代表校方，與教育部國際及兩岸教育司司長李毓娟代表簽署，由加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民和教育部政務次長葉丙成共同見證。

教育部提到，現已與22所世界頂尖大學攜手合作設置獎學金，共同出資選送台灣優秀學生赴各校就讀博士班；114年「教育部與世界百大合作設置獎學金甄選」已與9國、21所大學合作，今年11月11日至12月5日受理報名（報名網站為https://www.scholarship.moe.gov.tw/top100）。（編輯：陳政偉）1131112