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國際油價下跌 下週汽油估不調整、柴油降1角

2024/12/6 11:34
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（中央社記者劉千綾台北6日電）利比亞原油產量創7月以來新高，國際油價應聲下跌。中油持續啟動油價雙平穩機制，預估9日凌晨零時起，汽油每公升零售價不調整，柴油每公升零售價調降新台幣0.1元。

依照預測，92無鉛汽油零售價每公升28.7元，95無鉛汽油每公升30.2元，98無鉛汽油每公升32.2元，超級柴油每公升27.3元。

根據中油浮動油價公式，累算至12月5日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶72.93美元，較上週每桶73.01美元下跌0.08美元；新台幣兌美元匯率為32.505元，較上週32.501元貶值0.004元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽、柴油每公升零售價皆調漲0.9元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估9日凌晨零時起，汽油每公升零售價不調整，柴油每公升零售價調降0.1元。（編輯：潘羿菁）1131206

#中油
#浮動油價
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