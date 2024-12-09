2海龜遭漁網纏繞擱淺救傷康復 基隆野放返自然

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）玳瑁「友寶」及綠蠵龜「夏翠絲」分於7月、10月擱淺，因遭漁網纏繞有明顯外傷，無法立即野放，送至救傷站復健，經細心照護後，今天在基隆望海巷沙灘野放，回歸大海擁抱。

基隆市政府表示，玳瑁「友寶」今年7月18日擱淺在基隆八斗子大坪海岸，綠蠵龜「夏翠絲」今年10月6日擱淺於新北美豔山海岸，2隻海龜都因受到漁網纏繞有明顯外傷，無法立即野放，送至中華鯨豚協會的新北市海龜救傷站檢傷及復健。

經救傷站人員細心照護後，「友寶」及「夏翠絲」恢復狀況良好，符合野放標準，基隆市政府產業發展處、新北市政府、中華鯨豚協會等單位今天一同在基隆市望海巷沙灘野放2隻海龜。

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基隆市產發處長林鼎超表示，今年1月至今，基隆市動物保護防疫所已處理14件海龜救援案件，感謝海洋委員會海洋保育署與各單位的協調合作，以及中華鯨豚協會的專業投入，提高海洋保育野生動物的存活率，歡迎更多志工加入，共同為海洋保育盡份心力。

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮指出，台灣周遭海域共有5種海龜，其中玳瑁與綠蠵龜皆為一級瀕臨絕種保育類野生動物，因漁業活動、環境污染與棲地遭破壞，海龜數量大幅減少，救援與保育工作已刻不容緩。（編輯：戴光育）1131209