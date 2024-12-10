觀光署推廣台灣文化 華府飄阿里山茶香

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（中央社記者石秀娟華盛頓9日專電）交通部觀光署日前與華府「史密森尼協會」合辦推廣台灣茶藝文化活動。主辦活動的駐紐約辦事處指出，榮獲國內外多項獎項的茶藝師洪崇倫現場展示茶席表演，有百餘名來賓參與品茗大會。

駐紐約辦事處透過新聞稿指出，觀光署6日與「史密森尼協會」（Smithsonian Associates）在華府舉辦「台灣阿里山觀光及茶藝文化推廣活動」，是持續推廣「台灣觀光品牌3.0版」（TAIWAN-Waves of Wonder）系列之一。

阿里山在地茶藝文化創作者洪崇倫在活動上展現茶藝，沖泡自阿里山空運到美國的數種獲獎茶品，也透過對談分享，介紹阿里山的茶、美食美景、日出、雲海、鄒族原民文化等，現場茶香四溢，茶韻十足，吸引超過百名來賓參與。

新聞稿指出，台灣華航、長榮、及觀光署也設有專攤，與來賓分享各項前往台灣旅遊的優惠方案及觀光資訊。

觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真表示，台灣有豐富的自然生態、多元文化，環境安全、人民友善且熱情，阿里山更是不能錯過的特色景點。

她指出，北美的主要城市都有長榮及華航直飛台灣，到台灣轉機旅客也可免費體驗過境半日遊，旅遊十分便利，非常歡迎國際旅客前往台灣旅遊。

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駐美代表處副代表楊懿珊說，台灣與美國均具備蓬勃的民主、繁榮的經濟發展及豐富的文化藝術生活，盼透過這次的觀光茶藝推廣活動，進一步促進台灣觀光。

史密森尼協會是全世界規模最大的博物館教育計畫，隸屬於史密森尼博物館（Smithsonian Institution）。史密森尼博物館是美國一系列博物館和研究機構的集合組織，地位相當於其他國家的國家博物館系統。（編輯：張芷瑄）1131210