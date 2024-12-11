企業永續獎 航空雙雄表現傑出都獲獎

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）台灣永續能源研究基金會今天舉行「2024第17屆台灣企業永續獎（TCSA）」頒獎典禮，長榮航空連7年獲「運輸業白金獎」，中華航空連3年蟬聯「服務業年度最佳報告書」。

長榮航空發布新聞稿，長榮航空於「2024第17屆台灣企業永續獎（TCSA）」，首次榮獲最大獎「永續綜合績效類–台灣10大永續典範企業獎」，同時連續7年獲得「永續報告類–運輸業白金獎」

長榮航空由總經理孫嘉明代表領獎，他表示，長榮航空除了推動各項ESG行動專案，也十分重視永續人才培育。今年與台灣永續能源研究基金會合作，開設「企業永續管理師證照培訓長榮航空專班」，為國內首家開設此專班的航空公司，更邀請子公司長榮航太一同參與。

孫嘉明說，所有參加永續班培訓的同仁皆順利完成10週共80小時的企業永續管理師課程，並成功通過證照考試，不僅大幅提升員工對永續議題的敏銳度，也為公司培養出更多的永續人才。

長榮航空也推出「綠色供應鏈計劃」並與空中巴士成為攜手永續飛航的策略夥伴，強化與供應鏈夥伴的減碳合作。

長榮航空於11月「2024第7屆全球企業永續獎（GCSA）」，也曾榮獲「永續報告書獎–銅獎」及「永續供應鏈領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「氣候領袖獎」及「創新成長領袖獎」，今年長榮航空共囊括企業永續7大獎。

華航發布新聞稿，華航於「2024第17屆台灣企業永續獎」中，於永續報告類連3年蟬聯「服務業年度最佳報告書」另也獲「台灣百大永續典範企業獎」、永續單項績效「氣候領袖獎」與「社會共融領袖獎」，由華航永續長鍾人傑代表領獎。

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另，華航於11月的「2024第7屆全球企業永續獎（GCSA）」，也曾獲得「永續報告書金獎」，華航今年共拿到5項永續大獎。

華航說，公司連續3年響應天合聯盟SkyTeam「航空飛行挑戰」，並首創添加永續航空燃油SAF載客飛行，結合環保旅程為全航機客貨運淨零碳；今年更啟動永續燃油企業客戶合作計畫，推動台灣航空業首架全貨機添加永續航空燃油，也完成台灣航空業首班客運航班與單次性價值鏈合作，由聯名發卡機構中國信託支持華航單次添加永續燃油飛航計畫。（編輯：李亨山）1131211