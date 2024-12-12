高齡社會帶動需求 科大、私大醫藥衛生學群關注高

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（中央社記者陳至中台北12日電）大學問網站今天指出，高齡社會與健康意識提升，帶動醫療保健與安養、長照人才需求，使科技大學、私立大學的醫藥衛生學群，成為高中選填志願的焦點。

長期關注升學輔導的大學問網站今天發布新聞稿指出，國家發展委員會曾推估，2030年醫療保健及社會工作服務業將有59.9萬就業人口需求，較2021年增加約10萬個就業機會。

大學問分析今年1月3日到9月10日間3934萬筆使用數據，發現醫藥衛生學群中，科技大學、私立大學的關注度，反而比國立大學還要高。推測是因這些都是國考科系，穩定就業的關鍵在於考取執業證照，私大和科大對考取國家證照的協助較多。

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另外，職業安全與公共衛生相關科系的人才需求也逐步增加。大學問指出，企業對職場永續與員工健康的重視，以及歐盟對減碳等標準提高，包括半導體及傳統製造業、營建等行業，都必須增加環安衛工程師，相關科系也受高中生關注。

大學問指出，比起競爭極為激烈的醫學系，醫事國考科系例如物理治療、醫事檢驗、視光系等，對於追求中產薪資穩定，但學科成績普通的高中生而言，升學競爭壓力相對較小，不失為選填志願高CP值（性價比）的方向。（編輯：陳政偉）1131212