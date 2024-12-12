台灣好行八卦山線通車 高鐵台中彰化站兩端往南投

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）「台灣好行」八卦山線今天正式通車，路線分為高鐵台中站、彰化站開出，由台中出發經南投市中興新村抵達名間鄉受天宮，另一路線高鐵彰化站出發經田中火車站、松柏嶺到南投。

串接八卦山及鄰近地區觀光景點，南投縣政府今天在名間鄉松柏嶺受天宮舉辦「台灣好行」八卦山線通車典禮，由縣長許淑華歡迎搭乘首班車遊客並致贈禮品；路線分為高鐵台中站、高鐵彰化站開出，行經南投市中興新村、台灣麻糬主題館、猴探井遊憩區等景點。

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許淑華致詞表示，八卦山線除可帶動松柏嶺地區觀光發展，也途經中興新村、南投戲院，周邊有南投市龍泉井、南投稅務出張所等可進行文化小旅行；此外，赤腳精靈餐廳、橫山賞鷹平台也是路線上熱門景點，也希望為明年底啟用的松嶺之星高空觀景平台提早暖身。

觀光處表示，八卦山線台中出發為南投縣市區客運6路，採9人座小巴，每天往返2班次，單程新台幣150元，路線往返高鐵台中站到受天宮；高鐵彰化站出發為公路客運6928A，每天往返3班次，經田中火車站、松柏嶺，終點站南投，單程票價100元。（編輯：陳仁華）1131212