法鼓山「有大願力」春聯 14日全球免費索取

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北13日電）農曆春節將至，法鼓山今天宣布，2025年法鼓山春聯「有大願力」，14日起海內外各分寺院將同步開放民眾索取，21日起全台全聯及大潤發也會限量發送，歡迎就近領取祝福。

法鼓山今天發布新聞稿指出，2025年春聯主題為「有大願力」，方丈和尚果暉法師表示，願是方向、目標，力是推動往目標、方向前進的力量，「一個微笑，一句祝福；人人行好願，讓人間淨土實現」，期盼2025因大家共同發願、力行實踐，成為幸福大好年。

法鼓山表示，集結充滿幸福power的「大願力」，祈願人人安康、世界和平，2025年春聯「有大願力」，14日起海內外各分寺院將同步開放民眾索取。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，法鼓山說，21日冬至起，全台全聯福利中心及大潤發門市也有限量發送，讓大家可以就近領取祝福，暖心迎新年。

法鼓山也提到，歡迎民眾到各分寺院參與歲末辭舊迎新，共同迎接嶄新的2025，為親友與世界祈福，包含北投農禪寺31日至明年1月1日舉行跨年迎新及元旦早課、台北中山精舍29日至明年1月5日舉行歲末迎新祈福藥師法會、桃園齋明別苑31日舉行歲末祈福法會、台中寶雲寺舉行元旦早課等。（編輯：陳政偉）1131213