本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台北101跨年煙火達6分鐘 12強奪冠主題點亮夜空

2024/12/13 19:25（12/13 20:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北13日電）台北101今年首次以互動短片方式預告跨年煙火，民進黨立委王世堅、國民黨立委賴士葆與台北101董事長賈永婕皆入鏡。台北101表示，今年煙火主題為「Team Taiwan Champion」，煙火總長6分鐘、更勝去年，並將搭配光雕秀。

跨年將至，今年台北101特別突破以往，不只有公布煙火模擬動畫，而是邀請王世堅拍攝互動短片，影片中他向賈永婕質詢「今年的煙火到底有多精彩？」甚至重現跳海賭注橋段，並在影片尾聲拿出小提琴，小秀一段經典旋律。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台北101表示，今年煙火主題為「Team Taiwan Champion」，靈感來自中華隊在2024世界12強棒球賽中的歷史性奪冠時刻；從不被看好到最終捧回冠軍獎杯，這份榮耀不僅屬於棒球場上的英雄，更屬於每一位台灣人。

台北101指出，煙火將以奪冠的精神為核心，從棒球的熱血拚搏延伸至科技、文化、綠能等領域的突破，展現台灣以冠軍之姿迎接每一項挑戰的決心與實力。今年的煙火總長共有6分鐘，並將搭配光雕秀，帶來震撼的視覺享受。（編輯：楊凱翔）1131213

#101
#中華隊
#台北101
#台北市
#王世堅
#賴士葆
#民進黨
#國民黨
#賈永婕
#跨年煙火
王世堅
立委提案汽車關稅調降 經部評估將衝擊台灣車輛產業王世堅點名3人選適合戰北市長 稱自己沒有考慮
賈永婕
退輔會攜手101推四季特展 耶誕高山小鎮揭序幕饒慶鈴挺台北101董事長賈永婕 盼給點時間做做看
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

105
更多編輯台推薦新聞：