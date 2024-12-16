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TEAM TAIWAN冠軍郵摺首波網路預購秒殺 將有第2波

2024/12/16 13:35
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（中央社記者汪淑芬台北16日電）中華郵政公司紀念台灣隊獲得「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽」冠軍，製作「TEAM TAIWAN冠軍郵摺」，今天開放首波網路預購立即秒殺，中華郵政將於23至24日開放第2波預購。

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中華郵政發布新聞稿表示，「TEAM TAIWAN冠軍郵摺」第1波預購反應熱烈，5000本已售罄，為回饋向隅民眾，第2波預購自23日上午8時30分至24日，在各地郵局及「i集郵」網站預購，每人限購2本。第2波訂購者自明年1月20日起，陸續寄出或通知到郵局領取。

「TEAM TAIWAN冠軍郵摺」採橫式3摺頁設計，由中華職棒及棒球協會授權賽事精彩照片，展現球員英姿及奪冠榮耀時刻，每本售價新台幣399元。（編輯：張雅淨）1131216

2024年第3屆世界12強棒球錦標賽
TEAM TAIWAN冠軍郵摺 12/16起開放預購
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