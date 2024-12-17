棄工作顧失智母又遇車禍 「把苦說出來」分擔減壓

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（中央社記者曾以寧台北17日電）洪姓女子因母親失智，只能放棄工作回家照顧，雖然有美髮店老闆娘協助了解長照資訊，但隨後又遭遇車禍變故，所幸在練習「把苦說出來」後，爸爸與弟弟也開始分擔照顧重責。

衛生福利部長期照顧司委託中華民國家庭照顧者關懷總會，舉辦第8屆聰明照顧者徵求活動，今年以「練習把苦說出來」為主題，依據善用長照資源、新思維、改變程度等評選指標，選出前3名及6件佳作，今天舉辦頒獎典禮。

台南市洪姓女子就是第1名。她在弟弟要求下，放棄工作回家專心照顧失智母親。完全不懂照顧的她，一開始非常心慌，加上媽媽有情緒和困擾行為，難以照顧，更讓人恐慌焦慮。還好，某次帶母親去美髮店洗頭，老闆娘分享長照資訊，洪姓女子立即申請，才解決燃眉之急。

然而一場意外車禍，讓她夾在自身情況與照顧工作中，既難過又無助。所幸，個管師協助她連結家照資源，她也開始參加紓壓課程，在家實踐課程所學，幫助自己放鬆，練習「把苦說出來」後，弟弟和原先不願意協助照顧的父親都開始轉變，願意分擔照顧責任，減輕她的壓力。

家總承接衛福部委辦「家庭照顧者關懷專線」，去年統計資料顯示，有2成與被照顧者的關係緊張，也有2成與家人有照顧衝突，且來電諮詢心理問題者在去年首度超越資源問題。

情緒支持問題中，以傾訴照顧壓力，如焦慮、憂鬱、無力、疲倦、憤怒等占42.4%最高，其次為與被照顧者溝通困難（21.8%）、與其他家人溝通困境（19.2%）。

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評審委員之一、家總理事田麗珠指出，要照顧者練習把苦說出來，非常不容易，因為表達情緒後，未必能夠接受到正面的回應，但從案例可看到，不僅藉著在美容院的機會找到了長照資源，把苦說出來，更有機會造成突破性進步。

長照司副司長吳希文表示，長照除了1966專線可1通電話服務到家，提供照顧及專業服務、輔具及居家無障礙環境改善、交通接送、喘息服務等長照4包錢外，台灣也是亞洲唯一有系統提供家庭照顧者支持性服務的國家，目標117年布建200處家照共融據點，就近提供家庭照顧者支持。（編輯：管中維）1131217