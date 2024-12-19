國際組織發布報告 解析氣候變遷與生物多樣性鏈結

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（中央社記者楊淑閔台北19日電）台灣科技媒體中心今天表示，國際組織IPBES近日發布最新報告，專家分析這是首次國際報告解釋氣候變遷與生物多樣性之間複雜的鏈結，提供全局觀點與治理所需的權衡。

台灣科技媒體中心發布新聞指出，國際組織IPBES「生物多樣性和生態系統服務政府間科學政策平台」17日、18日連續發布兩份最新報告，首度明確解釋氣候變遷、生態系統服務功能與生物多樣性之間的鏈結，並呼籲轉型變革。

中央研究院環境變遷研究中心助研究員袁美華指出，這次IPBES發布的「鏈結評估報告」，是自2011年提出鏈結此一概念以來，國際首次完整評估「氣候變遷、水、糧食、生物多樣性、健康」這5個鏈結要素彼此的關係，並評估71個因應方案，提出10大行動。

袁美華強調，鏈結報告指目前沒有任何一種單獨方案，能在所有不同規模和背景下，實現所有鏈結要素的最大利益；71個因應方案中，有24個強調以自然解方為基礎的策略；報告提供解決鏈結失衡的方案中，永續生物經濟是一大重點，包含森林、土壤、濕地、泥炭地和紅樹林生態系，是未來的重點領域。

農業部生物多樣性研究所副研究員林大利說，IPBES於18日發布的「轉型變革報告」指出，人類與自然脫節、財富與權力過度集中、缺乏長期思考的觀點和對人與自然和諧共處的想像，是造成生物多樣性快速流失的主因。

他並說，而要達到自然正成長的目標，則急需生物多樣性的資料與評估指標，但是亞洲非常缺乏這類指標，第1次有國家提出指標是印度2020年發布國家鳥類報告時，台灣2023年首次發布的生物多樣性指標則緊跟其後。

國立成功大學生命科學系教授陳一菁說，過去多是著重氣候變遷衝擊生物多樣性，但現在強調，生物多樣性退化會影響對人類很重要的糧食、水與健康，再反過來加劇氣候變遷，而台灣推動「國土生態綠網」是全局思考的保育對策。（編輯：管中維）1131219