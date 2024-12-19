加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
氣候變遷
新聞專題
氣候變遷1/300
首頁 / 政治

6學生獲國際法研究獎 外交部勉投身外交第一線工作

2024/12/19 19:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北19日電）外交部18日舉辦「第4屆國際法研究獎」頒獎典禮，外交部政次田中光表示，期許6名獲獎學生能持續投入國際法研究，也鼓勵投身第一線外交工作，為國家及人民權益努力奮鬥。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部18日舉行「第4屆國際法研究獎」頒獎典禮，台灣大學法律系碩士班、台北大學法律系碩士班、台灣大學政治系碩士班、政治大學外交系碩士班等6名學生獲獎。頒獎儀式簡單隆重，在場觀禮的師長、親友及外交部人員一同分享獲獎同學的喜悅與榮耀。

外交部政務次長田中光致詞表示，恭喜6名同學得獎，歡迎同學們就氣候變遷與國際人權法的交會、海洋法與國家責任、仲裁法庭、國際經貿法如資料在貿易法的定位、世界貿易組織（WTO）臨時上訴機制等議題的探討，也說明外交部設立「國際法研究獎」的宗旨，以及台灣堅定支持及遵從各項國際法規範的決心與努力。

田中光指出，期許在場獲獎同學未來能持續投入國際法的研究，也鼓勵報考外交特考，投身第一線的外交工作，在國際社會上為國家及人民權益努力奮鬥。

外交部指出，為鼓勵台灣青年學子研究國際法，充實外交實務工作能量，自民國109年設立國際法研究獎學金以來，各界對於此獎項咸表肯定，外交部歡迎大專院校青年學子踴躍投稿參加本研究獎，持續為台灣國際法研究增進更多貢獻。（編輯：林克倫）1131219

田中光
台灣捐款400萬歐元 協助重振烏克蘭保險市場世界醫師會訪外交部 挺台參與全球醫療體系
氣候變遷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
可可期貨價2024漲逾180% 估2025續維持歷史高位
27
更多編輯台推薦新聞：