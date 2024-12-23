大法官人事案將投票 環團盼關心氣候變遷獲認同

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（中央社記者張雄風台北23日電）立法院會明天進行司法院大法官人事同意權案投票。性平團體盼憲法法庭能持續順利運作，成為多元性別群體基本人權的堅定捍護者；環團籲將關心環境權、氣候變遷議題的大法官送入司法院。

立法院會明天將進行司法院大法官人事同意權案投票。國民黨團今天表示，會如期進行投票，但傾向全部投不同意票。民進黨團指出，希望各黨評估專業性與適任性，而非政黨立場掛帥。

台灣伴侶權益推動聯盟晚間發布新聞稿，呼籲立法院在對大法官被提名人進行同意投票時，應將重點放在審查被提名人是否具備憲法人權意識，而不是僅將被提名人簡化為死刑贊同者或反對者來臧否。

伴盟肯定本屆大法官被提名人多半對多元性別人權議題抱持開放心胸，也期待憲法法庭能持續順利運作，並更具有多元性別人權意識，成為多元性別群體基本人權的堅定捍護者。

伴盟強調，立法院更不應因黨派之見而癱瘓憲法法庭運作，讓LGBTI性少數喪失人權保障的最後一道防線。

另一方面，環境權保障基金會發布新聞稿表示，鑒於環境與氣候變遷下的人權侵害愈熾，而政治部門卻怠於採取目標足夠積極、路徑期程足夠明確的氣候行動法制，恐將導致整體社會和產業遲滯地鎖定於現行運作方式，而轉型不力的後果更可能加深社會不平等。

環境權認為，在此結構下，尤其需要司法權作為最後一道防線，從人權保障的角度，落實國家在環境與氣候變遷下的保護義務。是以，亟需具備氣候變遷與人權意識及知能的大法官，在憲法層次守護人民權利，尤其是特別容易受到氣候變遷影響的脆弱群體。

環境權呼籲立法院戒慎為之，以憲政民主與人權為念，將關心環境權、氣候變遷議題的大法官送入司法院。（編輯：李亨山）1131223