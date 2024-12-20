苗栗老婦長期腰背臀痠痛 醫揪肇因骨盆靜脈擴張

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣70歲王姓婦人長期受腰背臀部痠痛困擾，卻查不出病因，在婦產科檢查時發現子宮及卵巢旁有大量靜脈，造成骨盆腔腔鬱血症候群才導致痠痛，經轉心臟外科治療終獲改善。

苗栗大千綜合醫院外科主任李俊毅今天分享這起案例表示，骨盆腔鬱血症候群是因骨盆靜脈擴張或功能不全而引起的慢性血管疾病，大多發生在多次生產的女性身上。主要症狀為持續下腹部疼痛、腰痠背痛、生理痛、性交疼痛、子宮異常出血等，有時在外陰部或下腹部會出現膨脹擴大的血管。

李俊毅指出，王姓婦人在婦產科檢查時，發現左側卵巢靜脈有擴大的現象，且子宮及雙側卵巢旁有大量的靜脈出現，整個將生殖器官包覆住，才會導致痠痛的症狀發生。

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醫師表示，骨盆腔鬱血症候群可透過微創栓塞手術治療，不需要剖腹，優點是傷口小、恢復快，術後無須住院，治療完當天症狀即可獲得緩解，並在接下來的3個月內逐漸改善。此外，目前也有新型自膨式海綿，能在人體內快速膨脹，達到快速阻塞血管目的，大幅減少以往放置大量白金線圈栓塞造成的刺痛感。

李俊毅提醒，婦女若出現查不出原因的下腹疼痛或腰臀痠痛問題，可考慮接受超音波或電腦斷層檢查骨盆腔內靜脈是否擴張，及早檢查才能幫助緩解症狀，獲得良好的生活品質。（編輯：李淑華）1131220