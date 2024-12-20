長大就知道？調查：對未來迷惘居大學生壓力之首

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（中央社記者沈佩瑤台北20日電）「等你長大就知道。」這句話從小聽到大，但諮商心理師公會全國聯合會今天公布調查，對未來感到迷惘是大學生壓力之首，還有經濟、課業等，參加調查者僅7.5%使用過心理假。

近年學生因課業或其他壓力自傷、自殺的情形屢見不鮮，在學權團體的推動下，包括台灣大學、成功大學、台灣師範大學等校紛紛設立心理假（或稱身心調適假、心理健康假等），每學期可請3到5天不等。

中華民國諮商心理師公會全國聯合會公布2024年大專學生壓力調查結果，根據全台3264份大專院校學生樣本，發現大三學生的壓力總分最高，壓力來源主要以「學業壓力」與「未來規畫壓力」比率最高，後者更是所有大學生壓力之首。

國立台北教育大學心理與諮商學系教授陳柏霖簡報指出，調查者中，僅7.5%使用過心理假，若以年級來看，一年級使用率最低，隨年級增加提高，四年級學生使用率達7.68%。

陳柏霖會後接受媒體聯訪說明，許多大三、大四生對未來感到迷惘，會在出國、考研、就業等選項中猶豫，尤其原生家庭給予過多保護的孩子，更容易對未來生涯沒有明確規畫，畢業後房租高、低薪問題，更讓不少學生面臨經濟壓力。

台灣臨床心理學會常務理事、國立中正大學心理學系教授兼諮商中心主任鄧閔鴻指出，以他任職的學校為例，10年前調查，校內有6%的學生疑似出現憂鬱症等症狀，須持續追蹤，現在已升高為8%至9%，其他學校也觀察到上升趨勢。

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鄧閔鴻認為，不少前往諮商的大一新生，高中時期就是輔導室常客，然而目前大學端需要等學生主動上門，才會知道他們需要協助，顯示高中到大學的「輔導轉銜制度」仍需加強，若能考慮讓高中端將資料轉送給大學端，有望更早接住有心理諮商需求的學生。

諮商心理師公會全國聯合會在今年6月至10月期間，採用網路問卷調查，根據全台大專院校共計3264人，就讀年級分布以大四最多、占22.7%，大一到大三各占約20%左右，研究所（含碩博士班）9.6%最少。（編輯：管中維）1131220