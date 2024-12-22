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中橫公路東段多處災修工程 用路人留意交管

2024/12/22 11:22
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（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）台8線中橫東段沿線有多處邊坡及路基缺口等災修工程持續進行，因應將屆的春節疏運通行需求，大禹嶺至太魯閣閣口路段，即日至31日施工交管，包括關原及碧綠整點放行等。

公路局東區養護工程分局發布訊息表示，因康芮風災造成台8線中橫公路東段大禹嶺至新白楊間（110k至140k）沿線多處道路路基缺口，太魯閣工務段已完成路基修復勘災與設計工作，自21日起至明年1月23日期間，逐段辦理關原（118k）及碧綠（127.5k）等2處的路基路面修復工程，因路基微型樁施工需要，於施工工區實施整點放行交維管制措施，以利儘早完成路基路面修復因應114年春節期間疏運通行需求。

台8線中橫公路大禹嶺至太魯閣閣口（110.1k至184.5k）路段，自12月21日至12月31日止每日施工交管措施：

關原至天祥（114.6k至167.7k）路段，不分平日、假日，除關原及碧綠2處工區於上午8時至下午4時採每整點放行1次，限於放行前已抵達工區前、後管制點排隊停等車輛全數放行後，隨即續行封閉管制，其餘路段經每日朝巡排除路況，達可通行條件時，於上午6時至下午4時30分，視沿線零星災修工區需要採機動管制交通。下午4時30分至6時30分以後禁止進入（只出不進），下午6時30分至翌日6時實施夜間封閉管制。

天祥至太魯閣口（167.7k至184.5k）路段：不分平日、假日，經每日朝巡排除路況達可通行條件時，採5個時段放行（上午7時~8時、上午10時、中午12時~下午1時、下午3時及下午5時~5時30分），其中每日上午10時、下午3時的兩放行時段，以限於放行前已抵達管制站停等的車輛全數放行為原則，排隊車流放行過後即封閉管制。下午5時30分至6時30分以後禁止進入（只出不進），6時30分至翌日7時實施夜間封閉。

另外，太魯閣口至長春隧道路段仍續採分流通行，西行（太魯閣往天祥方向）：由太管處砂卡礑隧道→西拉岸隧道→銜接台8線長春隧道→天祥。東行（天祥往太魯閣方向）：天祥→台8線→長春隧道→太魯閣口→花蓮（宜蘭）。

太魯閣工務段提醒用路人，若往返大禹嶺至太魯閣閣口間，應留意最遲抵達167.7k天祥管制點或太管處砂卡礑隧道東口管制點的時間，以避免碰上夜間封閉管制。

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各管制區間每日放行時段，如因天候風雨影響或突發狀況而衍生邊坡災害時，公路搶修團隊將持續關注災況、適時搶災清坍，不排除延後或暫停之放行；另管制放行時段內，如遇有臨時路況或施工需要或因地域環境有影響行車安全之虞時，則將採機動管制措施，待阻礙因素排除後再予警戒放行，以維用路人安全。

太魯閣工務段呼籲，台8線中橫東段沿線於風災過後仍有多處邊坡、路面及路基缺口等災修工程持續進行中，請用路人妥為規劃行程時間，如非必要勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。（編輯：謝雅竹）1131222

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