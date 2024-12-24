新車安全評等首發電動車 特斯拉Model Y獲5星

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（中央社記者余曉涵台北24日電）交通部今天公布今年第4季的台灣新車安全評等（TNCAP）結果，其中特斯拉Model Y電動休旅車是首個被評鑑的電動車款，獲得5顆星；另一款Honda CR-V也獲得5顆星評價。

交通部推動新車安全評等計畫（TNCAP），委託財團法人車輛研究測試中心建置相關檢測設備，並於市面上購買銷售量較高的小客車，以更嚴格於強制性安全法規的標準做車輛碰撞測試。

交通部指出，TNCAP第4季的測試車款為Honda CR-V、特斯拉Model Y電動休旅車，2款車型都獲得5顆星評鑑。

車安中心博士洪國益在記者會中指出，特斯拉Model Y在4大安全領域得分率中分別獲得成人保護97%、兒童保護89%、行人保護78%及安全輔助79%。

不過值得注意的是，洪國益說，特斯拉Model Y雖然配有車速輔助系統，透過數位地圖提供當前速度限制，但無法辨識國內實際道路具有隱含車速限制標誌速限資訊。

另外，雖然Honda CR-V過去評鑑僅只有3顆星，但經過改版後重新自費送TNCAP測試，這次獲得5顆星評價。

洪國益說改款後的Honda CR-V在4大安全領域得分率中分別獲得成人保護97%、兒童保護89%、行人保護75%及安全輔助69%。

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洪國益指出，Honda CR-V改版後，在駕駛座及副駕駛座新增膝部保護空氣囊、副駕駛座安全帶提醒裝置、後座側方胸部保護空氣囊等，並且把雷達或攝影的鏡頭角度擴大等提升性能等，因此得分率較首次評鑑時大幅提高，尤其在兒童保護方面。

交通部表示，未來TNCAP將持續執行，預計明年將公布9款車型，明年3月底會公布2車型，TESLA MODEL 3及HONDA HR-V的車輛安全評等結果。（編輯：陳政偉）1131224